Vatikan çalkalanıyor!

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Vatikan, duruşmanın mali konular için güvenirliğin ve şeffaflığın sağlanması adına da dönüm noktası olduğunu söylemişti.

Hafta sonu finansal bilgilerini ilk kez paylaşan Vatikan’ın 5 binden fazla gayrimenkulü olduğu anlaşılmış, Vatikan’dan gelen bu adım, şeffaflık olarak da yorumlanmıştı.

YOLSUZLUK DAVASI

2014 yılında, Londra'nın lüks semti South Kensington'da Vatikan Devlet Sekreterliği tarafından ‘‘yatırım olarak satın alınan mülk’’ ile ilişkili aralarında Kardinal Angelo Becciu’nin de bulunduğu 10 kişi, zimmete para geçirme, kara para aklama, dolandırıcılık, gasp ve görevi kötüye kullanma gibi yolsuzluk suçlamalarla karşı karşıya.

DÖNÜM NOKTASI

Vatikan Ekonomi Sekreterliği (SPE) başkanı Peder Juan Antonio Guerrero Alves, Vatican News adlı internet haber sitesi platformunda, Londra’da South Kensington’da alınan binanın yakında satılacağını söylerken duruşmanın Vatikan’ın ekonomik konulardaki ‘‘güvenilirliğinde’’ bir dönüm noktası olacağını belirti. Aynı zamanda suçlamaların Vatikan’ın içinden geldiğini söyledi.

PAPA, DOKUNULMAZLIĞINI KALDIRMIŞTI

Kardinal Angelo Becciu'nin yargılanabilmesi için dokunulmazlığını kaldıran Papa Francesco/Fransuva, Becciu’yi kayırmacılık suçlamasıyla 2020 yılında görevden kovdu.

DAVADA ÖNE ÇIKAN SANIKLAR

Davada öne çıkan sanıklar Rene Bruelhart, Gianluigi Torzi ve Raffaele Mincione. Davadaki sanıkların hepsi, görevini kötüye kullanma suçlamalarını reddediyor.

Salı ve çarşamba günü düzenlenecek duruşmalardan sonra, duruşmaların haftada iki kere yapılacağı ve ekim ayına erteleneceği öngörülüyor.

Dava, Vatikan Müzeleri’ndeki geçici bir mahkeme salonunda gerçekleşecek. Davadaki sanık ve gazeteci sayısı nedeniyle Vatikan’ın normal mahkeme salonları Covid-19 döneminde çok küçük kalıyor.