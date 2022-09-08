Devletten 7 bin 200 lira destek!

4 milyon hanenin yararlanmasının hedeflendiği 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri son hız devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamalarından sonra gündeme gelen, "Destek programından faydalanmak isteyenler başvuruları nasıl yapılır? Destek programı başvuru şartları neler?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEK Aile Destek Programı 27 Haziran'da başladı. Başvurular için son tarih belirlenmedi. Aile Destek Programı'na başvurmak isteyenler e-Devlet üzerinden ikametgah adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapabilir.

12 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK Daha önce hiçbir sosyal yardım almamış olan vatandaşlar Aile Destek Programı'ndan yararlanabilir. Programın desteği 12 ay boyunca sürecek. DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMAMIŞ OLMAK LAZIM Aile Destek Programı için başvuru yapmak istiyorsanız net gelirinizin asgari ücretin 3’te 1’inden yani 1.833 liradan az olması gerekmektedir. Bunun dışında daha önce bir yardımdan yararlanmamış olmanız şart.

7200 TL DESTEK VERİLECEK Aile Destek Programı'nda aile başına 50 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Yardımdan yararlanan ailelerin gelir düzeyine göre yıllık toplam 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. YENİDEN BAŞVURMAK MÜMKÜN Destek başvurusu onaylanmış ve 1 sene boyunca yararlanmış kişiler, gelir durumları halen aynı ise programa tekrar başvurabiliyor.

GELİR DURUMU DEĞİŞİRSE NE OLUR? Aile Destek Programı'ndan yardım almaya hak kazanan kişiler, gelirleri değiştiği zaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilirse, aldıkları yardım durdurulacak. İlgili hanenin ihtiyaç durumu yeniden tespit edilirse Aile Destek Programı yeniden başlatılacak. ÖDEMELER ALINDI Türkiye Aile Destek Programı ilk destek ödemesi Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatmıştı. Başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427.9 milyon lira ödeme yapılmıştı. Devamında yapılan başvurulara istinaden toplamda 1.6 milyon haneye hak sahipliği verildi.