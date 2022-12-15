Vatandaş 2-9 Aralık’ta 2.7 milyar dolar sattı

Dolar kurunun uzunca bir süredir kısmen yerinde sayması, Döviz Tevdiat Hesapları'na park eden vatandaşı önemli bir miktarda döviz satmaya yöneltti. 2 ile 9 Aralık tarihleri arasında vatandaş ve şirketler 2.7 milyar dolarlık (parite etkisinden arındırılmış) satış yaparken bu tutarın 1.7 milyarı vatandaştan yani gerçek kişilerden geldi. Geri kalan satış şirket hesapları kaynaklı oldu. Geçen yılsonuna göre ise döviz mevduatı yüzde 10 azalarak 22 milyar dolar düştü. Böylece bankalardaki toplam döviz mevduatları 253 milyar dolardan 236 milyar dolara indi.

MERKEZ'İN REZERVİ 3.7 MİLYAR DOLAR ARTTI MERKEZ BANKASI REZERVLERİ (Milyon USD) (**) Altın Döviz 09.12.2022 128.764 43.954 84.810 02.12.2022 124.989 43.688 81.301 31.12.2021 111.053 38.489 72.564 10.12.2021 122.891 38.737 84.153 Haftalık % Değişim 3,02 0,61 4,32 Önceki 5 Hafta % Değişim Ort. 1,84 2,15 1,69 Yıl Sonuna Göre % Değişim 15,95 14,20 16,88 Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre % Değişim 4,78 13,47 0,78

MERKEZ ÇARŞI'DAN TOPLUYOR

Her ne kadar yapılan swapların rezervden sayılıp sayılmayacağına dair tartışmalar sürse de vatandaşın bu satışını Merkez kaçırmadı. Döviz rezervi tartışmaları süren Merkez Bankası'nın İstanbul Kapalıçarşı'dan serbest piyasadan döviz topladığı bir süredir konuşuluyor. İşte bu söylenti artık rakamlara da yansımış durumda. Yine 2-9 Aralık haftasında Merkez Bankası'nın brüt rezervi 3.7 milyar dolarlık artış ile 128.7 milyar dolara çıktı. Diğer bakış açısıyla da 2020 yılında özellikle dolar kuru 6 TL ortalamasındayken döviz satan Merkez Bankası bugün rezervlerini kuvvetlendirmek için 18 TL’nin üzerinde maliyetle döviz almak zorunda kalıyor.

YILBAŞINDAN BU YANA 5.8 MİLYAR DOLAR

Bu rakam rezervlerin en yüksek düzeye çıktığı Ocak 2015 seviyesindeki 130.5 milyar dolarlık seviyeye epey yaklaştı. Böylece net uluslararası rezervler de 26.7 milyar dolar oldu. Net rezervlerin en yüksek olduğu dönem ise 28.6 milyar dolar ile 12 Kasım 2021 haftasıydı. Yılbaşından bu yana bakıldığında toplam 5.8 milyar dolarlık Merkez Bankası rezerv artışının son hafta gelmesi durumun önemini daha da artırıyor.

DÖVİZ MEVDUATI 2.6 MİLYAR DOLAR ERİDİ Yurt İçi Yerleşikler Toplam 09.12.2022 İtibarıyla Stok Farkı Parite Etkisi Parite Etkisinden Arındırılmış Değişim Toplam YP Mevduat (Yurt İçi Yerleşikler) -2.441 203 -2.644 ABD Doları -1.500 0 -1.500 Euro -822 323 -1.145 Diğer Paralar -96 0 -96 Kıymetli Maden Depo -23 -121 97