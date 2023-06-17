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Üyelerinin bir başka uluslararası bağlantı ya da girişime girmesine izin vermeyen Varşova Paktı temelde Batı Bloğuna karşı oluşturmuş ortak bir savunma teşkilatıdır. Peki, Varşova Paktı devam ediyor mu? Türkiye Varşova Paktı üyesi mi? İşte, Varşova Paktı kuruluş amacı hakkında tüm detaylar…

Varşova Paktı Nedir?

Varşova Paktı; 2. Dünya Savaşı sonrasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği öncülüğünde bir araya gelen Arnavutluk, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya’nın imzalamış olduğu askeri ve siyasi bir birliktir. 1949 yılında kurulan ve dünyanın Batı Bloğunu temsil eden NATO’nun askeri ve siyasal açıdan güçlenmesi karşısında, kendisini korumak isteyen Doğu Bloğu ülkeleri tarafından oluşturulan bu pakt, karşılıklı yardım anlaşması olarak tarif edilebilir. Tüm bu bilgiler ışığında, Varşova Paktı kurulmasına öncülük eden devlet kimdir diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap SSCB olacaktır.

Varşova Paktı Ne Zaman Kuruldu?

Varşova Paktı’nın kurulduğu tarih 14 Mayıs 1955’tir. Paktın imzalanmasına giden süreçte 29 Kasım 1954 tarihinde Moskova’da toplanmış olan konferans, bu pakta öncülük etmiştir. 1955 yılında Varşova Paktı’na imza atacak olan 8 sosyalist ülke bu konferansta ortak güvenlik ve dünyada barışın korunması hakkında görüşmüşler ve burada hemfikir olunan hususlar 14 Mayıs 1955 tarihinde Varşova Paktı’nın maddeleri olarak deklare edilmiştir.

Varşova Paktı Kuruluş Amacı

1955 yılında 8 sosyalist ülke tarafından kurulan Varşova Paktı’nın kuruluş amacı; Sovyetler Birliği ve sosyalizm tehdidine karşılık, 1949 yılında kurulmuş olan NATO’nun hem askeri hem de siyasal olarak güçlenmesi ve bu durumun da sosyalist ülkeleri tedirgin ediyor olmasıdır. Böyle bir ortamda, giderek artan savaş tehlikesine karşın bu 8 ülke bir araya gelmiş; askeri ve siyasi bir birlik olan Varşova Paktı’nı kurmuştur.

14 Mayıs 1955 tarihinde SSCB önderliğindeki 8 sosyalist ülke tarafından kurulan Varşova Paktı maddeleri şunlardır:

Tüm üyeler ortak çıkarları ilgilendiren her konuda birbirlerine danışacaklardır. Avrupa’da silahlı bir saldırı yaşanması durumunda üyeler, tek başlarına ya da ortak bir şekilde kendilerini savunacaklardır. Birleşik Komutanlık kurulacaktır. Siyasi Danışma Komitesi kurulacaktır. Üyeler bu anlaşmanın amaçlarıyla, bir başka uluslararası bağlantıya girmeyecekler ve girmek için girişimde bulunmayacaklardır. Taraflar birbirleriyle olan ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirecek ve bir dostluk ruhu içinde davranacaklardır. Bu sözleşme, toplumsal ve siyasal sistemleri ne olursa olsun tüm devletlere açıktır. Anlaşma 20 yıl geçerli olacak; eğer sürenin bitmesinden 1 yıl önce anlaşmayı sona erdirme isteği belirtilmemişse, antlaşma 10 sene daha uzayacaktır. Paktın en yüksek siyasal organı Siyasal Danışma Komitesi’dir. Doğu ile Batı arasında ortak güvenliği sağlayacak olan bir pakt yürürlüğe girerse Varşova Paktı’nın kaldırılması göz önüne alınabilir.

Varşova Paktı Devam Ediyor Mu?

14 Mayıs 1955 yılında kurulan Varşova Paktı, Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından, 1 Temmuz 1991 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye Varşova Paktı Üyesi Mi?

Türkiye Varşova Paktı’na katılan ülkelerden birisi değildir. 2 Dünya Savaşı’nın sonunda ortaya çıkan iki kutuplu dünyada Türkiye, tercihi Batı Bloğundan yana kullanmış ve 1952 yılında da NATO’ya katılmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner