Varna Savaşı Önemi ve Özeti: Varna Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilerleyişini ve Balkanlar’daki Türk otoritesini tırmanışa geçiren Varna Savaşı nerede yapıldı? İşte, tüm detaylarıyla Varna Savaşı…

Varna Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Varna Savaşı ya da bir diğer adıyla Varna Muharebesi; Osmanlı Devleti ile Papalık önderliğinde buluşan Macar, Bulgar, Eflak, Hırvat ve Boğdan başta olmak üzere irili ufaklı çeşitli Balkan unsurları arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin kesin bir zaferle sahadan galip ayrıldığı Varna Savaşı tarihi 1444’tür.

Peki, Varna Savaşı hangi padişah döneminde oldu? 1444 yılında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti’nin büyük bir zaferiyle sonuçlanan Varna Savaşı II. Murad döneminde olmuştur.

Varna Savaşı Özeti

1. Murad tahta geçtikten sonra, önce Fetret Devri’nden bu yana var olan birtakım sorunlar üzerine yoğunlaşmış; sonrasındaysa Macaristan ve Sırbistan üzerine yönelmişti. Osmanlı akıncı beylerinin, Balkanlar üzerine gerçekleştirdiği sert akınlar özellikle Macarları tedirgin etmekteydi.

1440 yılında, II. Murad tarafından gerçekleştirilen Belgrad Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlanması, Macarların iştahını kabartmıştı. Macarlar, 1443 – 1444 yıllarında Tuna’yı aşarak Osmanlı ülkesine girdiler ve karşılarına çıkan Osmanlı birliklerini yenilgiye uğrattılar. Bütün Hristiyan dünyasında sevinçle karşılanan ve Batı’ya, Osmanlıları Balkan coğrafyasından atma hayalleri kurduran bu savaşın sonunda bir barış antlaşması imzalandı. İmzalanan antlaşmaya göre iki devlet de 10 yıl süreyle birbirlerine saldırmayacaklarını taahhüt etmişti.

İki devlet arasında imzalanan bu antlaşma, Osmanlı Devleti’ne karşı bir Haçlı ordusu kurma hazırlıklarına başlayan Papalığı rahatsız etti. Papalık temsilcisi Kardinal Cesarini’nin yönlendirmeleriyle antlaşmayı bozan Macar kralı, 1444 yılında Osmanlı Devleti’ne resmen savaş ilan etti. Büyük bir bölümünü Macarların oluşturduğu orduya, Papalığın da desteğiyle birçok Balkan prensliği dâhil oldu.

Bu gelişmeler esnasında II. Murad tahttan çekilerek, idareyi küçük yaştaki oğlu II. Mehmed’e bırakmıştı fakat büyük bir Haçlı ordusunun harekete geçtiğini öğrenince Edirne’ye gelerek yeniden orduların başına geçip, Varna üzerine yürümeye başladı.

İki ordu, 10 Kasım 1444’te karşı karşıya geldiler ve Haçlı ordusu komutanı Kral III. Vladislav’ın ölümüyle başlayan paniğin neticesinde Osmanlı Devleti büyük bir zafer elde etti.

Varna Savaşı’na ilgi duyan ve konuyla ilgili araştırmalar yapan meraklılarının, cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri de Varna Savaşı nerede yapıldı? sorusudur. 1444’te Osmanlı Devleti galibiyetiyle sonuçlanan Varna Savaşı; Bulgaristan’ın Varna şehri yakınlarında yapılmıştır.

Varna Savaşı Nedenleri

10 Kasım 1444 günü gerçekleşen ve Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanan Varna Savaşı’nın nedenleri şunlardır:

1396 Niğbolu Savaşı’ndan beridir süren Osmanlı – Macar gerginliği.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki varlığına son verilmek istenmesi.

Macar kralının, iki devlet arasındaki antlaşma şartlarına uymaması.

Papalığın Macarları Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması.

Varna Savaşı Sonuçları

Türk tarihindeki en önemli zaferlerde biri olan Varna Savaşı’nın Sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’dan çıkarılabileceği düşüncesi sarsılmıştır.

Kral III. Vladislav ve Papalığın temsilcisi olan Kardinal Cesarini öldürülmüştür.

Bizans İmparatorluğu’nun Haçlılara bağlamış olduğu umutları büyük bir darbe almıştır.

Hristiyan Balkan unsurlarının, Osmanlılara karşı bir araya gelme heyecanları zayıflamıştır.

Varna Savaşı Önemi

1444 yılında gerçekleşen ve II. Murad önderliğindeki Osmanlı Devleti’nin kazanmış olduğu Varna Savaşı’nın önemi; Avrupa’da var olan Türkleri, Balkanlar’dan atma düşüncesinin sarsılmış olmasından ileri gelmektedir. Ayrıca bu savaşta alınan ağır mağlubiyet, ileride gerçekleşecek olan II. Kosova Savaşı’nın da sebebini oluşturmaktadır.