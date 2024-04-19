Varistör nedir, ne işe yarar? Varistör nerelerde kullanılır ve nasıl çalışır?
Elektronik devrelerde bilinmeyen ama önem taşıyan küçük parçalar bulunur. Bu devrelerin düzgün çalışması için gereken parçalardan biri de varistörlerdir. Peki, Varistör nedir? Varistör ne işe yarar? ve nasıl çalışır?
Elektrik devrelerinde kullanılan bir tür direnç olan varistörün ne işe yaradığı ve nasıl çalıştığı merak edilen konular arasında yer almaktadır. Varistör, elektrik devrelerinde kullanılan bir tür dirençtir. Genellikle "VDR" olarak kısaltılır ve voltaj değişimlerine karşı koruma sağlar. Bir tür yarı iletken olan varistörler, voltaj farkı uygulandığında dirençlerini değiştirirler. Tipik olarak metal oksit veya çinko oksit gibi malzemelerden yapılan varistörler, yüksek voltajlı durumlarda devreye dahil olan bir bileşen olarak çalışırlar.
Varistör Ne İşe Yarar?
Varistörler, elektronik devrelerde ani voltaj değişimlerine karşı koruma sağlamak için kullanılır. Özellikle aşırı gerilim durumlarında devreye bağlanarak, bu aşırı gerilimi emer ve devredeki diğer bileşenlerin zarar görmesini engeller. Böylece, hassas elektronik bileşenlerin korunmasına yardımcı olurlar ve sistemlerin daha güvenli ve dayanıklı olmasını sağlarlar.
Varistör Sembolü
Varistörün iki farklı sembolü vardır. Bunlardan birincisi:
VDR: Bu, "Voltaj Bağımlı Direnç" (Voltage Dependent Resistor) kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve varistörün en yaygın sembolüdür.
Varistörün ikinci sembolü ise U’dur. Bu sembol, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından tanımlanmıştır ve varistörün voltaj kontrollü bir cihaz olduğunu gösterir. Her iki sembol de elektronik devre şemalarında varistörü temsil etmek için kullanılabilir.
Varistör Nerelerde Kullanılır?
Varistör Nasıl Bağlanır?
Varistörler, voltaj farkı uygulandığında dirençlerini değiştirerek çalışır. İşte varistörün bağlanması hakkında detaylar:
Varistör Nasıl Çalışır?
Normal çalışma koşullarında, varistörler yüksek dirençlidir ve devre akımını sınırlamazlar. Ancak, voltaj belirli bir seviyenin üzerine çıktığında, varistörlerin direnci hızla düşer ve aşırı gerilimi emerler. Bu şekilde, diğer bileşenlerin zarar görmesini önlerler.
Varistör Sağlamlık Testi Nasıl Yapılır?
Varistörlerin sağlamlık testi, üretim sürecinin önemli bir adımını oluşturur. Bu testler genellikle belirli bir voltaj ve akım seviyesinde varistörün nasıl tepki verdiğini değerlendirir. Ayrıca, varistörün belirli bir süre boyunca sürekli yük altında çalışabilirliğini ve dayanıklılığını test etmek için çeşitli koşullar altında gerçekleştirilir. Bu testler, varistörlerin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için önemlidir.