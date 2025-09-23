İş hayatında saatlerce ayakta duranlar için ergonomi ve doğru duruş, sağlığı korumanın ilk adımı. Düzenli esneme hareketleri ve doğru ayakkabı seçimi ise olmazsa olmaz.

AYAKTA ÇALIŞMANIN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sürekli ayakta çalışmak, özellikle ergonomik olmayan koşullar altında, çalışanların hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebilir. Uzun süre ayakta kalmak kas ve iskelet sistemi üzerinde baskı yaratırken, dolaşım bozukluklarına da yol açabilir. Bu nedenle ayakta çalışanların sağlığını korumak için alınabilecek önlemler oldukça önemlidir.

POZİSYON DEĞİŞTİRMEK

Aynı pozisyonda uzun süre durmak, kasların sertleşmesine ve dolaşımın yavaşlamasına neden olabilir. Özellikle ayakta durulduğunda kan, ayak bileklerinde birikerek varis gibi sorunlara yol açabilir. Düzenli olarak pozisyon değiştirmek, kasların gevşemesine ve dolaşımın düzenlenmesine yardımcı olur.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPMAK

Ayakta çalışan bireylerin güçlü kaslara ve sağlıklı bir duruşa sahip olabilmesi için egzersiz yapması önemlidir. Düzenli egzersiz, kas dayanıklılığını artırır ve vücut dengesini korumaya yardımcı olur.

MOLA VERMEK

Çalışma sürecinde düzenli aralıklarla verilen kısa molalar hem bedensel hem de zihinsel sağlığı destekler. Molalar, kasların dinlenmesine ve enerji seviyesinin korunmasına katkı sağlar.

ESNEME HAREKETLERİ YAPMAK Çalışma sırasında yapılacak basit esneme hareketleri kas gerginliğini azaltır. Hem alt hem üst vücut için uygulanan esnemeler, kas ağrılarının önlenmesine yardımcı olur. POSTÜRE DİKKAT ETMEK Yorgunluk nedeniyle yanlış duruşlar benimsenebilir. Bu durum omurga sağlığını bozarak uzun vadeli sorunlara yol açabilir. Ayakta çalışırken omurgayı dik tutmak, omuzları gevşek bırakmak ve doğru duruşu korumak önemlidir. MEDİKAL AYAK BAKIMI YAPTIRMAK Ayakta çalışan bireyler düzenli olarak medikal ayak bakımı yaptırarak ayak sağlığını koruyabilir. Ölü deriden arındırma ve uygun bakım uygulamaları sayesinde ayak problemleri önlenebilir. SAĞLIKLI BESLENMEK Dengeli beslenmek, gün boyu enerjik kalmayı sağlar. Özellikle potasyum ve magnezyum açısından zengin besinler, kas krampları ve spazmları önlemeye yardımcı olur. YETERLİ SU İÇMEK Kasların büyük bir kısmı sudan oluştuğu için yeterli su tüketmek kas sağlığı açısından kritik öneme sahiptir. Susuzluk kas güçsüzlüğüne ve performans düşüklüğüne yol açabilir. UYGUN MASA VE TEZGAH KULLANMAK Ayakta çalışırken kullanılan masa ya da tezgahın boy uzunluğuna uygun olması gerekir. Uygun yükseklikte olmayan tezgahlar postür bozukluklarına sebep olabilir.

VARİS ÇORABI KULLANMAK Kompresyon çorapları, kan dolaşımını düzenleyerek ayak bileklerinde kan birikimini önler. Ayrıca kas yorgunluğunu azaltarak uzun süre ayakta çalışanlar için fayda sağlar. AYAKTA ÇALIŞMANIN UZUN VADELİ RİSKLERİ Uzun süre ayakta kalmak, sadece kısa vadede yorgunluk ve kas ağrılarına değil, uzun vadede de ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunlar arasında: - Topuk dikeni - Aşil tendiniti - Yüksek tansiyon - Kronik venöz yetmezlik - Bel kayması SAĞLIĞI KORUMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER ORTOPEDİK AYAKKABI SEÇİMİ Ayakta çalışanlar için doğru ayakkabı seçimi çok önemlidir. Ortopedik ve ayak yapısına uygun ayakkabılar, hem rahatlık hem de ayak sağlığı için gereklidir. Çok sert ya da çok yumuşak tabanlardan kaçınılmalıdır. ERGONOMİK ÇALIŞMA ALANI TASARIMI Çalışma alanında uygun sandalye, ayarlanabilir masa ve monitör bulunması gerekir. Bu sayede çalışanlar mola esnasında kaslarını dinlendirebilir ve postür bozukluklarının önüne geçebilir. DOĞRU DURUŞ VE HAREKET ALIŞKANLIKLARI DOĞRU DURUŞ NASIL OLMALIDIR? - Omuzlar gevşek olmalı, - Omurga dik durmalı, - Kalça öne ya da arkaya eğilmemeli,

- Ekran ile göz mesafesi 45-60 cm olmalı, - Dirsekler 90° açıyla bükülmeli. DÜZENLİ ESNEME VE EGZERSİZLER Lunge: Bir bacak öne atılarak diğer diz bükülür ve birkaç saniye beklenir. Topuk Kaldırma: Parmak uçlarına kalkılarak baldır kasları çalıştırılır. Omuz Silkme: Omuzlar kulak hizasına kadar kaldırılıp gevşetilir. Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto