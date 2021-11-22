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Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar: VAR müdahalesi yanlış

Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenerken eski hakemler Bülent Yıldırım, Lale Orta ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları BeIN Sports Trio programında değerlendirdi. Fenerbahçe'nin ilk golü, Marcao'nun Ferdi'ye hamlesi, Tisserand'ın kırmızı kartı, Diagne'nin iptal edilen golü ve son dakikada penaltı itirazları

22.11.2021 - 10:18 | Güncelleme: FUTBOL

  • Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı mücadele sonrasında Galatasaray cephesinden hakem kararlarına tepki gelirken eski hakemler, Fenerbahçe'nin ilk golünü, Marcao'nun Ferdi'ye hamlesini, Diagne'nin iptal edilen gol pozisyonunu ve sarı kırmızılıların son dakikada penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi.

  • FENERBAHÇE'NİN ATTIĞI İLK GOL ÖNCESİ...

    Fenerbahçe'nin ilk golünde İrfan Can - Kerem pozisyonuna ilişkin; Lale Orta, "Normal bir ikili mücadele. Faul görmüyorum." yorumunda bulunurken, Bülent Yıldırım, "Top kazanma mücadelesiydi. Maçın içindeki en hafif itme pozisyonuydu." dedi. Deniz Çoban da "Kararın doğru olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  • "MARCAO İKİNCİ SARIDAN İHRAÇ EDİLMELİYDİ"

    Brezilyalı savunmacının Ferdi Kadıkoğlu'na hamlesini değerlendiren Bülent Yıldırım, Marcao'nun sarı kart görmesi gerektiğini belirtti.

  • Bülent Yıldırım, "Bu kontrolsüz bir müdahale. Burada basmanın şiddeti yetersiz olduğu için ve diz kırık olduğu için bu kontrolsüz bir faul. Yoksa direkt kırmızı kart olurdu. Saha içinde tespiti zor. Hakem adına talihsiz pozisyon. Marcao'nun ikinci sarı karttan ihracı gerekirdi." dedi.

  • MARCAO İLE BERİSHA ARASINDAKİ POZİSYON

    Marcao ile Berisha arasında yaşanan pozisyonu da değerlendiren Bülent Yıldırım, "Bu topta amaç, Berisha'nın hareketlenmesini sağlamak. Mert Hakan topu Berisha'ya attı. Yüz bölgesinden bir müdahale. Şiddet yok ama topsuz alan faulü olduğu için bu pozisyon Marcao'ya ikinci sarı kart diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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