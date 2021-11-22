DIAGNE'NİN GOLÜNÜN İPTALİ...

Müsabakanın 84. dakikasında Diagne'nin VAR kontrolleri ile iptal eden golü hakkında konuşan Bülent Yıldırım, "Sol elle şiddetli bir itme görüyorum profesyonel bir faul var burada. Dizde de temas görüyorum. Bu iki hareketi gören VAR kararının doğru olduğunu düşünüyorum." derken Lale Orta da golün iptalinin doğru karar olduğunu belirtti.