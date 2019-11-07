07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle öne çıkan Van kedileri, yerli yabancı herkesin ilgisini çekiyor.
AA'nın haberine göre YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince Kedi Villası"'nda koruma altına alınan kardeş kediler Su ve Başak, 2 ve 3 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı kapsamında düzenlenen Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'nda podyuma çıktı.
Yarışmada Su, jüriden en yüksek puanı alarak birinci oldu.
"KEDİMİZ ŞAMPİYONLARIN ŞAMPİYONU OLDU"
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 ülkeden 200 kedi ırkının yer aldığı yarışmadan çok iyi bir sonuçla döndüklerini söyledi.
Şevli, "Kedimiz, şampiyon kedilerin katıldığı yarışmada şampiyonların şampiyonu oldu. En güzel kedi seçilerek bütün ödülleri aldı. Bu yarışmayla Van kedisinin dünyanın en güzel kedisi olduğu tescillendi" dedi.
"KEDİLERE VERİLEN EMEKLER BOŞA GİTMEDİ"
Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya da şu bilgileri verdi:
"Yarışmada ilk olarak her kedi kendi ırkı arasında yarıştı, burada kedimiz birinci oldu. Kategori birincileriyle yapılan yarışmada da yine birinci olduk. Dolayısıyla kedimiz yarışmanın birincisi seçildi. Van kedisinin kentin tanıtımına önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Van kedisine verilen emekler boşa gitmedi. Hak edilen bir birincilikti. Dolayısıyla dünyada güzelliği tescillenen kedilerimize ziyaretçi sayısının artacağını düşünüyoruz."
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