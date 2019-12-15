"BU KÜLTÜRÜ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurduklarını anlatan Şevli, şunları kaydetti: "UNESCO bizden Van kahvaltısının türlerini sormuyor, bunun kültürünü soruyor. Biz de UNECSO'ya Van kahvaltısının kültürüyle müracaatımızı yaptık. Bu çalışma hem ilimiz hem de bölgemiz için çok önemli bir kazanım olacak. Van denince akla kahvaltısı ve kedisi geliyor.