Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Van'ın 3 ilçesinde sağanak sele neden oldu - Güncel haberler

        Van'ın 3 ilçesinde sağanak sele neden oldu

        Van'ın Başkale, Saray ve Muradiye ilçelerinin kırsal mahallelerinde sağanak yağış, sele neden oldu. Debisi yükselen dereden taşan sel suları nedeniyle bazı evler ile dere kenarındaki ahırları su bastı, tarım alanları zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi ekip, selin vurduğu mahallelerde çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 01:40 Güncelleme: 25.06.2024 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da sağanak sele neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Başkale ilçesinin Hafıziye, Tepebaşı, Muradiye'nin Adaklı ve Saray'ın Karahisar ile Baltepe mahallelerinde sağanak yağış etkili oldu. Sele dönüşen sağanak, dere kenarındaki evler ile bazı ahırların sular altında kalmasına neden oldu.

        Derenin taşması sonucu, mahalle yolları sel suları altında kalırken, tarım arazileri zarar gördü. Zor anlar yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle selin vurduğu mahallelere yönlendirildi. Selin vurduğu mahallelerde 3 loder, 1 ekskavatör, 3 greyder, 2 hidromek, vidanjör ve basınç aracı ile çalışma başlatılırken, Su ve Kanalizasyon (VASKİ) ekipleri de su basan evlerde vatandaşlara yardım etti.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #van
        #van haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        İtalya 90+8'de turladı!
        İtalya 90+8'de turladı!
        ABD'li üst düzey yetkiliden Türkiye mesajı
        ABD'li üst düzey yetkiliden Türkiye mesajı
        Çocuklarla birlikteyken vuruldu
        Çocuklarla birlikteyken vuruldu
        Kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
        Kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
        Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
        Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Aynı tarla 4.kez yandı
        Aynı tarla 4.kez yandı
        Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı
        Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        G.Saray'dan dev teklif!
        G.Saray'dan dev teklif!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Kraliyette dert üstüne dert
        Kraliyette dert üstüne dert
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Habertürk Anasayfa