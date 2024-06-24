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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı

        İzmir'de biri 14 biri 12 yaşında iki kardeşin otel odasında ölü bulunmaları ile ilgili soruşturma sürerken, güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 22:47 Güncelleme: 24.06.2024 - 22:48
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        Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
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        İzmir'in Konak ilçesinde kaldıkları otel odasında ölü bulunan iki kardeşten birinin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

        Önceki gece Akıncı Mahallesi 1296 Sokak'taki bir otelde iki çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

        Ölü bulunan E.U. (14) adlı erkek çocuğun odasından çıkarak tuvaleti kullanmaya gittiği anlar otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        NE OLMUŞTU?

        Akıncı Mahallesi 1296 Sokak'taki bir otelin görevlisi, otelde konaklayan iki çocuğu odalarında hareketsiz halde bulmuş, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

        Sağlık ekipleri E.U. (14) ve kız kardeşi H.U'nun (12) hayatını kaybettiğini belirlemiş, polis ekiplerince otel görevlisi ve anne, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

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        Polis, yaptığı çalışmada E.U. ve H.U'nun, bir gün önce anneleri Gönül U. ve yaşları daha küçük iki kardeşleriyle otele yerleştiğini, anne ve iki kardeşlerinin sabah saatlerinde otelden ayrıldığını belirlemişti.

        Otel görevlisinin ise çocukları en son öğle saatlerinde gördüğünü söylediği, anne Gönül U'nun da kızının şeker hastası, oğlunun ise kalbinde delik olduğunu ifade ettiği öğrenilmişti.

        GIDA ZEHİRLENMESİNDEN ŞÜPHE EDİLİYOR

        Gönül U'nun ifadesinde, çocuklarıyla, olaydan bir gün önce konserve balık ve açık kek alıp yediklerini, sabah da kendisini kötü hissetmesi üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiğini, otele döndüğünde çocuklarının öldüğünü öğrendiğini söylediği belirtilmişti.

        Annenin ifadesi doğrultusunda çocukların ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olabileceğinin değerlendirildiği, ancak kesin ölüm sebebinin otopsiyle belirleneceği kaydedilmişti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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