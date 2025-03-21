Gölün tatlı su çıkışlarındaki bu oluşumların büyük yapılar haline geldiğini belirten Atıcı, mikrobiyalitlerin, kimyasal tortularla etkileşime giren siyanobakteriler ve bazı mikroalgler tarafından kalsiyum karbonat çökeltmeleriyle üretilen canlı kayaçlar olduğunu ifade etti.