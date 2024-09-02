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        Haberler Gündem Güncel Van Gölü'ne dikkat çekmek için bisiklet turu | Son dakika haberleri

        Van Gölü Aktivistleri Derneği'nden Van Gölü Havzası dikkat çekmek bisiklet turu

        Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü Havzası'nın eşsiz güzelliklerine dikkat çekmek için bisiklet turu düzenledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:52 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:52
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          Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü Havzası'nın eşsiz güzelliklerine dikkat çekmek için bisiklet turu düzenledi.

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          Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir araya gelen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Urartulardan kalma tarihinin yanında Hüseyin Dede (Bapir-i Kal) Türbesi ile de bilinen Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyüne bisiklet turu gerçekleştirdi.

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          Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, çevreye dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlediklerini belirterek, "Van Gölü'nün ve Van Gölü Havzası’nın kirlenmemesi, doğanın koruması ve tarihi yapılarımızın koruması amacıyla etkinliğimizi düzenliyoruz ve düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

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