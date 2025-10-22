Gölün kapalı bir göl olduğunu, bu yüzden en ufak kirliliğin sularda hapsolduğunu belirten Akkuş, "Yüksek rakımı ve özellikle kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle Van Gölü özümleme kapasitesi düşük olan bir göl. Yani Van Gölü'ne gelen her bir damla kirlilik daha düşük rakımlı sıcak göllere göre çok daha yavaş süreler içerisinde absorbe ediliyor, dönüşüme uğruyor. Bu yüzden Van Gölü kirlilik noktasında çok kritik ve kırılgan bir yapıya sahip fakat son yıllarda özellikle kıyı kesimlerdeki taşlarda inanılmaz yosunlaşma olduğunu görüyoruz" dedi.