        Van Gölü'nde yosun tabakası oluştu | Son dakika haberleri

        Van Gölü'nde bazı noktalarda yosun tabakası oluştu

        Van'ın Erciş ilçesinde Van Gölü'nün kıyıya yakın bazı noktalarında yosun tabakası oluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 18:04 Güncelleme: 22.10.2025 - 18:14
        • 1

          Van Gölü'nün, Van'ın Erciş ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde kıyıya yakın bazı noktalarında gölün yüzeyi yosunlarla kaplandı.

        • 2

          Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, ülkenin en büyük gölü olan Van Gölü'nün dünyanın da en büyük sodalı gölü olduğunu anımsattı.

        • 3

          Gölün kapalı bir göl olduğunu, bu yüzden en ufak kirliliğin sularda hapsolduğunu belirten Akkuş, "Yüksek rakımı ve özellikle kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle Van Gölü özümleme kapasitesi düşük olan bir göl. Yani Van Gölü'ne gelen her bir damla kirlilik daha düşük rakımlı sıcak göllere göre çok daha yavaş süreler içerisinde absorbe ediliyor, dönüşüme uğruyor. Bu yüzden Van Gölü kirlilik noktasında çok kritik ve kırılgan bir yapıya sahip fakat son yıllarda özellikle kıyı kesimlerdeki taşlarda inanılmaz yosunlaşma olduğunu görüyoruz" dedi.

        • 4

          Söz konusu bölgede devasa yosun adalarının oluştuğunu dile getiren Akkuş, şunları kaydetti: "Aslında bu Van Gölü'nün kirliliğe karşı vermiş olduğu bir tepki. Bu etki uzun vadeli devam ederse gölde başta inci kefalleri olmak üzere biyoçeşitlilik için aslında çok büyük tehlike oluşturur. Ümit ediyoruz ki Van Gölü'ne arıtılmadan tek bir damla su dahi bırakılmaz ve tekrardan Van Gölü eski maviliğine kavuşur. Van Gölü'nün yaşamını devam ettirebilmesi için arıtma tesislerinin mutlak surette tam kapasite çalıştırılması gerekiyor. Van Gölü'nün kirlenmesinde sadece bir kurum değil, Van Gölü etrafındaki yaşayan bütün insanlar sorumlu."

        • 5
