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        Haberler Gündem Eğitim Van'da okullar tatil edildi

        Van'da okullar tatil edildi

        Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 00:49 Güncelleme: 13.12.2024 - 01:09
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        Van'da okullar tatil edildi
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        Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilde yoğun kar, buzlanma ve sis etkili oluyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel olmak üzere tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

        Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.

        VAN-BAHÇESARAY KARAYOLU GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

        kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, lapa lapa yağan kar yağışının altında gezintiye çıkıp fotoğraf çekerken, Van-Bahçesaray karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van’da akşam saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Kar ve tipi, kent merkezinde vatandaşlar sokağa çıkarak gezinti yaptı. Kar kalınlığı kent merkezinin kenar mahallelerinde 10, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye kadar ulaştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı. Bu arada Van-Bahçesaray karayolu da kar ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Van kent merkezine kar yağmasından mutlu olduklarını belirten Erdem Aldemir, "Hakkari'den Van'a gezmeye geldim. Burada güzel bir kar yağışı var. Bu bölgenin güzelliği de kar ile oluyor. Kar yağışına çok sevindik." dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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