AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yukarıyanıktaş Mahallesi Tavşan Tepe mevkisinde yapımı devam eden üs bölgesinin inşaat alanının emniyetini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlamak üzere bölgeye giden araca, PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı olduğu değerlendiren el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda ayağından yaralanan bir güvenlik korucusu, Çaldıran Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

Saldırıyı düzenleyen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.