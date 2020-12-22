Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yukarıışıklı Mahallesi'nde 270 hektarlık alanda yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda ve 1,5 kilometre genişliğindeki ızgara planlı tarihi kent kalıntısının gün yüzüne çıkarılması için Erciş Belediyesi öncülüğünde çalışma başlatıldı.
AA'nın haberine göre bu kapsamda, bölgede inceleme yapan Van Müze Müdürü Erol Uslu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, yapıların temel duvarları, kerpiç kalıntıları, seramik, çanak ve çömlek parçaları, sur duvarları ile binaların temel inşasında kullanılan kireçtaşı malzemesinin alındığı taş ocaklarının yerini belirledi.
Erciş Belediyesi, alanda kurtarma kazısının yapılarak turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulundu. Gerekli izinleri alınarak kazı ekibi ve ziyaretçilerin bölgeye ulaşımının sağlanabilmesi için tarihi dokuya zarar vermeden başlatılan yol çalışmaları tamamlandı.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Urartu medeniyetinden bugüne ulaşan ve modern toplu konut anlayışının Doğu Anadolu'da hayat bulan ilk örneği Zernaki Tepe'yi açık hava müzesi haline getirmeyi planladıklarını söyledi.
Bölgede kurtarma kazılarının başlatılması için AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın desteğiyle çalışma başlattıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:
"Kazı çalışması için Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptığımız müracaat olumlu sonuçlandı. Van Müze Müdürlüğümüzün başkanlığında ve YYÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu danışmanlığında kurtarma kazı çalışmaları için izin çalışmalarını sonuçlandırdık. Kazı çalışmalarına belediye olarak destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda, kazı yapılacak alana ulaşımın sağlanması için tarihi dokuya zara vermeden yol çalışması yürüttük. Kazı ekibi için konteynır ve su depolarını hizmete aldık. Konaklama ve yemek konusunda da gerekli desteği sağlayacağız. Amacımız, Doğu Anadolu'da ilk olma özelliğini taşıyan Zernaki Tepe'nin gün yüzüne çıkarılması. Bu kadim mirasın şehrimizin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz."
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