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        Haberler Gündem Van'da hafif ticari araç ile çöp kamyoneti çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Güncel haberler

        Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

        Van'ın Erciş ilçesinde, hafif ticari araç ile belediyeye ait çöp kamyonetinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 00:57 Güncelleme: 12.10.2024 - 00:57
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        Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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        Kaza, saat 16.00 sıralarında Ertuğrul Mete yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen belediyeye ait çöp kamyoneti ile çarpıştı.

        Kazada 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Yaralılardan Nurhan Bedir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 4 yaralının tedavisi devam ederken, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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