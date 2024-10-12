Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde, hafif ticari araç ile belediyeye ait çöp kamyonetinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı
Kaza, saat 16.00 sıralarında Ertuğrul Mete yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen belediyeye ait çöp kamyoneti ile çarpıştı.
Kazada 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Yaralılardan Nurhan Bedir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 4 yaralının tedavisi devam ederken, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.