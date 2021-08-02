Aynı fakülteden öğretim üyesi Dr. Namık Aysal ile inceleyip, bunun demir grup bir meteor olduğunu kesinleştirerek Uluslararası Meteorit Veri Bülteni'ne işlenmesi sağlandı. Türkiye'de yapılan analizler bize taşın bir meteorit olduğu bilgisini verir ancak resmi bir rapor olamaz. Bunun için dünyaya düşen gök taşlarının işlendiği bir veri tabanı olan Uluslararası Veri Bülteni raporunun veya sertifikasının olması gerekiyor. Gönderdiğimiz örnekler sonucunda 2 aylık beklemeyle bu raporu aldık. Bu taş resmi olarak Türkiye'ye düşen en büyük 3. demir grup meteorit oldu. Bu meteorit, içinde erimiş ve kristalleşmiş demir ile nikel oranı çok yüksek olan 'IIIAB' dediğimiz sınıfta tescillendi. Düştüğü noktanın adını alarak kayıtlara Dokuzağaç olarak geçti."