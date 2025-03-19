Van'da 640 bin adet fidan dağıtıldı

Van Valiliği tarafından hayata geçirilen "Meyvecilik Projesi-3" çerçevesinde 640 bin adet fidan dağıtımı için tören düzenlendi. Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Parkı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Van'ın imarına, gelişimine ve ilerlemesine destek verdiklerini ifade etti.

Ozan Balcı, "Ülkemiz gelişirken, bizde şehrimizin imarına, gelişimine ve ilerlemesine destek veriyoruz. Vanlı hemşerilerimizin huzuru ve refahı için ekip arkadaşlarımızla canla, başla çalışıyoruz. Sadece tarım alanında değil eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kültür turizme, ulaşımdan iletişime, kırsal altyapıdan tarımsal faaliyetlere kısaca hayatın ve yaşamın her alanına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şehrimizde tarım ile ilgili çok güzel işler oluyor. Bugün de fidan dağıtım törenimiz var. İlkbaharda ekiplerimiz 640 bin fidanı çiftçilerimizle beraber dikecek. Van'ımızın bereketli topraklarını fidanlarla buluşturacağız. Bu dikeceğimiz fidanlarla birlikte 3 milyon 900 bin fidanı 2,5 yıl gibi bir süre içerisinde Van'ımızın topraklarıyla buluşturduk. Erciş yolu üzerindeki işletmenin olduğu alanda 1 milyon fidanımız var. Onları da sonbaharda dikeceğiz. Bizde meyveler de var. Buranın doğasına, iklim şartlarına, toprak özelliklerine uygun elma, armut, vişne, kiraz, ceviz, badem, nar ve üzümüne kadar var. Bunları çiftçilerimizle buluşturacağız. İnsanlarımız kendi evlerinin önüne dikse bile çoluk çocuğa ikram eder, kendi ihtiyaçlarını karşılar" dedi.

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Van'da geçen yılla beraber 170 milyon değerinde kaba yem bitkisi ve sertifikalı tohumun da çiftçilere dağıtıldığını aktaran Vali Balcı, "İnşallah tohum desteğini sonbaharda da devam ettireceğiz. Ayrıca koyun projemiz de devam ediyor. 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli ve sıfır faizli şu ana kadar 2 bin 200 aileye 220 bin koyun vermişiz. Gölet inşaatlarımız da devam ediyor. İnşallah göletlerimiz bittiği zaman çiftçilerimiz yonca, arpa ve buğday tarlalarını daha çok sulayacak. Böylece daha çok verim alacak. Çiftçimize çok büyük destek sağlamış olacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle fidanların çiftçilere dağıtılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Abdülkerim Yücel ise "Meyvecilik Projesi-3" çerçevesinde amaçlarının Van'da meyveciliği geliştirmek olduğunu vurguladı. Yücel, "İlimizde örnek meyve bahçeleri kurmak, meyve üretimini artırmak ve böylece çiftçilerimize ilave gelir sağlamak, ilimiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 2025 ilkbaharında çiftçilerimize yüzde 80 hibeli ve kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olmak üzere 640 bin adet muhtelif meyve fidanı dağıtılacaktır. Ayrıca 2023 ve 2024 yıllarında ilimizde toplam 750 bin adet meyve fidanı dağıtılmıştır. Böylece 3 yılda toplam 1 milyon 390 bin meyve fidanı dağıtılmış oluyor. Tuşba, İpekyolu ve Edremit çiftçilerimize toplam 216 bin 800 adet meyve fidanı dağıtılacak olup, bugün tören sahasında 110 bin adet meyve fidanı dağıtılacaktır" diye konuştu. Çiftçiler ise bu tür projelerin kendileri için önemli olduğuna değinerek, yetkililere teşekkür ettiler.