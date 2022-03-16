Van'da 4 farklı bölgeye çığ düştü

AA

Başkale ilçesi Dereboyu mezrası mevkisinde, akşam saatlerinde 4 farklı noktaya çığ düşmesi nedeniyle ilçeye 60 kilometre mesafedeki Esenyamaç ve Sualtı mahallelerinin yolu ulaşıma kapandı.

AA'nın haberine göre; bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir ile Başkale Belediyesi ekipleri, çığ nedeniyle kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Esenyamaç Mahallesi Muhtarı Ayhan Korkmaz, çığda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını belirterek, "4 yerden çığ düştü. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok. Sadece elektik direkleri devrilmiş. Van Büyükşehir ile Başkale Belediyesi ekipleri, yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu.