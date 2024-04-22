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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü! 3 yaşındaki oğlu başında bekledi - Son haberler

        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü! 3 yaşındaki oğlu başında bekledi!

        İstanbul'da, kız kaçırma meselesi nedeniyle iki taraf arasındaki silahlı kavganın ortasında kalan 19 yaşındaki Ada Nur Uzuner, isabet eden kurşunla hayatını kaybetti, yanındaki 3 yaşındaki oğlu ise annesinin başından ayrılmadı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, S.U. isimli kadının, "Azat" takma adını kullanan G.E. isimli kişi tarafından İslambey Mahallesinde bulunan bir ikamet içerisinde zorla alıkonulmasıyla başlayan olayda, Uzuner'in ölümüne neden olan G.E., operasyonla yakalandı

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:29
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        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü! Katili yakalandı!
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        İstanbul'da olay, Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde, 19 Nisan Cuma günü saat gece 00:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Ada Nur Uzuner (19), 3 yaşındaki oğluyla birlikte eniştesi Mert Satarım'ın otomobilinde bulunduğu sırada, Satarım yolda arkadaşlarıyla karşılaştı.

        EVDEKİ ŞÜPHELİ DIŞARIYA ATEŞ AÇTI

        DHA'da yer alan habere göre arkadaşları, kaçırıldığını iddia ettikleri bir kadını almaya gittiklerini söyleyerek Mert Satarım'ı da çağırdı. Olay yerine gidildiğinde, evdeki şüpheli dışarıya ateş açtı.

        ÇATIŞAN GRUPLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kurşunlardan biri o sırada arabadan inen Ada Nur Uzuner'e isabet etti. Mert Satarım ile birlikte olan grup da eve ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

        OĞLUNUN YANINDA SON NEFESİNİ VERDİ

        3 yaşındaki oğlunun yanında , yaralı halde uzun süre yerde yatan Ada Nur Uzuner, olay yerinde hayatını kaybetti.

        POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

        Uzuner, Cumartesi günü Gaziosmanpaşa Yenidoğan Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'na defnedildi. Polis ekipleri ise kimliğini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖLMEDEN ÖNCE YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

        Öte yandan Ada Uzuner'in saldırı gerçekleşmeden 10 dakika önce sosyal medya hesabından oğlu ile birlikte şarkı söyleyerek kaydettiği videoyu paylaştığı görüldü.

        "KARDEŞİMİN ARDINDA 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KALDI"

        Mert Satarım'ın eşi ve Ada Nur Uzuner'in ablası İstek Uzuner, "Eşimin arkadaşları yolda eşimi çevirmiş 'Bir tane kızı kaçırdılar gelin o kızı almaya gidiyoruz' demişler. Ada da o sırada bebeğiyle arabadaymış. Hepsi olay yerine kaçırılan kızı almaya gidiyorlar. Kapıya vuruyorlar, içerideki adam korkuyor silahla ateş ediyor. Kurşun Ada'ya geliyor. Sonra herkes kaçıyor. Katillerin bulunmasını istiyoruz. Peşini bırakmayacağız. Kardeşimin ardında 3 yaşındaki çocuğu kaldı. Kardeşim suçsuz yere öldürüldü" dedi.

        "ABLAM CAN VERİRKEN OĞLU DA YANINDA TEK BAŞINAYDI"

        Ada'nın kardeşi Sedef Uzuner ise, "Ablam yere düşüyor ve kimse onu hastaneye götürmüyor. Ağzından, burnundan kan gelmiş. Yani boşu boşuna gitti. Ablam can verirken oğlu da yanındaydı, oğlu ablamın kanı içindeydi. Zaten ablamın panik atağı vardı oğlunu o halde görünce daha da mahvolmuştur. Oğlu üstüne koşmuş 'Anne ölme, ölme' diye bağırmış. Bize geldiğinde de 'Annem öldü' dedi. Ablamın şu an oğlunun yanında olması gerekiyorken şurada yatmasının ne anlamı var.

        Ablam çocuğuyla arabadan iniyor direkt vuruluyor. Çocuğu onu o durumda görüyor psikolojisi şu anda çok bozuk. Yeğenimi getirdik buraya 'Annem öldü mü? Annem öldü mü?' diye soruyor. O kurşun yeğenime de gelebilirdi. O sırada ablama geldi ve ablam öldü. Çocuğu da orada ablamın başında 1 saat beklemiş. 3 yaşında bir çocuk ve yanında kimse yok, tek başınayken annesi gözleri önünde ölüyor, o annesine bakıyor. Üstü başı kan içindeydi" ifadelerini kullandı.

        DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından çalışma başlattı.

        KADINI ALIKOYAN ŞÜPHELİ ATEŞ AÇTI

        Yapılan çalışmalarda, S.U. isimli kadının, “Azat” takma adı kullanan G.E. isimli kişi tarafından İslambey Mahallesinde bulunan bir ikamet içerisinde zorla alıkonulduğu ortaya çıkarıldı. Bu olay üzerine S.U. isimli kadının yakınları evin önüne geldikleri esnada içerde bulunan G.E., ateş açtı. Açılan ateş sonucu silahlı çatışma çıktı.

        ATEŞ EDEN YAKALANDI

        Olayın ardından sürdürülen soruşturma kapsamında; ikamet içerisinden ateş eden G.E. isimli şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Olaya karıştığı belirlenen H.U., H.Ç., H.Ö., K.Ç., S.K., S.F., M.S. isimli şüpheliler ve Z.U. ile S.Ç. isimli iki kadın da gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

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        #Ada Nur Uzuner
        #Son dakika haberler
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