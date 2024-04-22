Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü! 3 yaşındaki oğlu başında bekledi!

İstanbul'da olay, Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde, 19 Nisan Cuma günü saat gece 00:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Ada Nur Uzuner (19), 3 yaşındaki oğluyla birlikte eniştesi Mert Satarım'ın otomobilinde bulunduğu sırada, Satarım yolda arkadaşlarıyla karşılaştı.

DHA'da yer alan habere göre arkadaşları, kaçırıldığını iddia ettikleri bir kadını almaya gittiklerini söyleyerek Mert Satarım'ı da çağırdı. Olay yerine gidildiğinde, evdeki şüpheli dışarıya ateş açtı.

Kurşunlardan biri o sırada arabadan inen Ada Nur Uzuner'e isabet etti. Mert Satarım ile birlikte olan grup da eve ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Mert Satarım'ın eşi ve Ada Nur Uzuner'in ablası İstek Uzuner, "Eşimin arkadaşları yolda eşimi çevirmiş 'Bir tane kızı kaçırdılar gelin o kızı almaya gidiyoruz' demişler. Ada da o sırada bebeğiyle arabadaymış. Hepsi olay yerine kaçırılan kızı almaya gidiyorlar. Kapıya vuruyorlar, içerideki adam korkuyor silahla ateş ediyor. Kurşun Ada'ya geliyor. Sonra herkes kaçıyor. Katillerin bulunmasını istiyoruz. Peşini bırakmayacağız. Kardeşimin ardında 3 yaşındaki çocuğu kaldı. Kardeşim suçsuz yere öldürüldü" dedi.

"ABLAM CAN VERİRKEN OĞLU DA YANINDA TEK BAŞINAYDI"

Ada'nın kardeşi Sedef Uzuner ise, "Ablam yere düşüyor ve kimse onu hastaneye götürmüyor. Ağzından, burnundan kan gelmiş. Yani boşu boşuna gitti. Ablam can verirken oğlu da yanındaydı, oğlu ablamın kanı içindeydi. Zaten ablamın panik atağı vardı oğlunu o halde görünce daha da mahvolmuştur. Oğlu üstüne koşmuş 'Anne ölme, ölme' diye bağırmış. Bize geldiğinde de 'Annem öldü' dedi. Ablamın şu an oğlunun yanında olması gerekiyorken şurada yatmasının ne anlamı var.

Ablam çocuğuyla arabadan iniyor direkt vuruluyor. Çocuğu onu o durumda görüyor psikolojisi şu anda çok bozuk. Yeğenimi getirdik buraya 'Annem öldü mü? Annem öldü mü?' diye soruyor. O kurşun yeğenime de gelebilirdi. O sırada ablama geldi ve ablam öldü. Çocuğu da orada ablamın başında 1 saat beklemiş. 3 yaşında bir çocuk ve yanında kimse yok, tek başınayken annesi gözleri önünde ölüyor, o annesine bakıyor. Üstü başı kan içindeydi" ifadelerini kullandı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından çalışma başlattı.

KADINI ALIKOYAN ŞÜPHELİ ATEŞ AÇTI

Yapılan çalışmalarda, S.U. isimli kadının, “Azat” takma adı kullanan G.E. isimli kişi tarafından İslambey Mahallesinde bulunan bir ikamet içerisinde zorla alıkonulduğu ortaya çıkarıldı. Bu olay üzerine S.U. isimli kadının yakınları evin önüne geldikleri esnada içerde bulunan G.E., ateş açtı. Açılan ateş sonucu silahlı çatışma çıktı.

ATEŞ EDEN YAKALANDI

Olayın ardından sürdürülen soruşturma kapsamında; ikamet içerisinden ateş eden G.E. isimli şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Olaya karıştığı belirlenen H.U., H.Ç., H.Ö., K.Ç., S.K., S.F., M.S. isimli şüpheliler ve Z.U. ile S.Ç. isimli iki kadın da gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.