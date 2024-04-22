Alkollü İskoç yolcu uçakta polise saldırdı!

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan, Antalya'ya 20 Nisan'da gelen uçaktaki sarhoş İskoç yolcu, başka bir yolcuyla tartışınca durum polise bildirildi.

POLİSE YUMRUKLA SALDIRDI

DHA'da yer alan habere göre İskoç yolcu, uçağa gelip kendisine müdahale eden polise saldırdı. Polise yumruk atan saldırgan yolcuyu bir başka polis ve diğer yolcular durdurmaya çalıştı.