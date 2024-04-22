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        Haberler Gündem Güncel Mahkemede emsal karar! Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı - Güncel haberler

        Kaza kurşunu davasında karar çıktı! Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı

        Ankara 18.İdare Mahkemesi'nde görülen dikkat çeken bir davada karar çıktı. Davada, 1985 yılında asker arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybeden er Mehmet Beşir Koyun, 39 yıl sonra şehit sayıldı. Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberi..

        Giriş: 22.04.2024 - 12:16 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:11
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        Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı
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        Siirt'te 1985 yılında yaşanan olayda 70. Piyade Tugay Komutanlığı emrinde askerlik vazifesini yapan 21 yaşındaki er Mehmet Beşir Koyun, kaza kurşunu sonucu hayatını kaybetmişti.

        Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi de 1989 yılında verdiği kararda, olayın kasten değil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiğini belirtti. Kararda, sanığa tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet vermek suçundan 2 yıl hapis cezasıyla ve 7 bin 500 TL ağır para cezası verildi.

        OĞLU İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURDU

        Koyun’un şehit sayılması için de Kırıkkale'de yaşayan oğlu Hamza Koyun, 38 yıl sonra idare mahkemesine başvurdu. Kararı veren Ankara 18. İdare Mahkemesi de şunları kaydetti: "Davacının babası müteveffa Beşir Koyun'un askerlik vazifesini yapmakta iken başka bir askerin silahının ateş alması üzerine yaralanarak vefat ettiği, sanığın nöbetçi olmadığı halde emir ve talimatlara rağmen silahını tam dolduruşa getirdiği, olayda müteveffanın herhangi bir kusurunun bulunmadığı ve ölüm olayının vazifesi başında gerçekleştiği görülmektedir. Bu durumda, davacının vefat eden babasının vazife malulü sayılması gerekirken, bu yöndeki talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

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        AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

        Koyun ailesinin avukatı Tamer Mahmutoğlu da yaptığı açıklamada, "Aile yaklaşık 40 yıl önce yaşanan olayda şehitlik işlemleri için başvuruda bulunmamış. 2023 yılında bize ulaştılar ve biz de idare mahkemesine dava açtık. Askerlik vazifesi sırasında başka bir askerin silahından çıkan kurşunla yaralanarak vefat eden er Mehmet Beşir Koyun’un şehit sayılmasına ilişkin Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından verilen bu karar, benzer şekilde meydana gelen ölüm olaylarına örnek bir karardır" ifadelerini kullandı.

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        #Mehmet Beşir Koyun
        #haberler
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