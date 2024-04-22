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        Haberler Dünyadan David Beckham'dan oyuncu Mark Wahlberg'e rekor tazminat davası - magazin haberleri

        David Beckham'dan oyuncu Mark Wahlberg'e rekor tazminat davası

        David Beckham, 10 milyon dolarlık ticari anlaşmazlık nedeniyle Hollywood yıldızı eski arkadaşı Mark Wahlberg'e dava açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:05
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        Rekor tazminat davası
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        David Beckham'ın kendi adını taşıyan DB adlı şirketi, ünlü oyuncu Mark Wahlberg'in kısmen sahibi olduğu F45 Training adlı şirkete dava açtı. Ticari anlaşmazlık davasında Beckham, eski arkadaşının iş anlaşmaları sırasında kendisini yanlış yönlendirdiğini söyleyerek, Wahlberg'ü, şirketini milyonlarca dolar kaybetmesine sebep olan 'hileli davranışlarla' suçladı.

        Mahkeme belgelerine göre; 48 yaşındaki emekli İngiliz futbolcu David Beckham, Mark Wahlberg'in şirketinin kendisini bir onay anlaşması imzalamak için kandırdığını iddia etti. Futbol yıldızının şirketi ilk kez Mayıs 2023'te şikâyette bulunmuştu.

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        David Beckham, Los Angeles'ta yaşamaya başlayınca 52 yaşındaki ABD'li oyuncu Mark Wahlberg ile dostluk kurdu. Beckham, ilk olarak Ağustos 2021'de F45'in küresel elçisi olarak anlaşma yaptı. Ancak sporcu ve oyuncunun aralarındaki dostluk, iş anlaşmazlığıyla gölgelendi.

        Mahkeme belgelerine göre; David Beckham, sözleşme görüşmelerinde kendisine teklif edilen 10 milyon doları asla almadığını öne sürdü. İddiaya göre, kendisine tazminat olarak hisse senedi sözü verilmişti, ancak hisse fiyatları düştükten sonra bu hisseler asla teslim edilmedi. Beckham, hisse fiyatları düşmeden önce kendisine vaat edilen hisse senetlerinin saklanması nedeniyle 10 milyon dolar para kaybettiğini iddia etti.

        Mark Wahlberg'in avukatları iddiaları reddederken, 'hileli davranış' suçlamalarını temelsiz olarak nitelendirdi.

        Avukatlar; "209 sayfalık, 610 paragraflık ikinci kez değiştirilmiş şikâyet dilekçesi, liyakatten yoksunluğunu uzunluğuyla telafi etmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

        Mark Wahlberg, 2011'de kurulan fitness şirketi F45'in yüzde 30'luk hissesine sahip. David Beckham ve eski golfçü Greg Norman, 2022'nin sonlarında F45 Training'e birlikte dava açmış, ancak mahkemeden davalarını ayırmaları kararı gelmişti.

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        #David Beckham
        #Mark Wahlberg

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