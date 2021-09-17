19 ay sonra başladı! Testi negatif çıkanlar geçti

Van'ın, İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan, 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan gümrük kapısında, İran tarafının dün açılmasıyla hareketlilik yaşandı.
Yaptırdıkları Kovid-19 testi negatif çıkan İranlılar, sabah saatlerinden itibaren kontrollerin ardından gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yaptı.
İran'dan gelen Rizai Amiri, AA muhabirine, kapının açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Uzun süredir Türkiye'ye gelmek istediğini ancak sınır kapısı kapalı olduğu için gelemediğini anlatan Amiri, "Kapının tekrar açılmasına çok mutlu olduk. İki yıla yakındır gelemiyorduk. İnşallah İran ve Türkiye arasında geliş gidişler tekrar eskisi gibi olur." dedi.
Ferhan Ebren de "Kapının tekrar açılmasına çok sevindik. Van'ı çok seviyoruz, çok özledik. Ailecek gezmeye geldik. İnşallah tekrar eski günlere döneriz." diye konuştu.
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