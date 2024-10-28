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        Haberler Gündem Güncel Van'da 164 araç trafikten men edildi | Son dakika haberleri

        Van'da bir haftada 164 araç trafikten men edildi

        Van'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 164 araç trafikten men edildi. 799 araç ve sürücüye de 1 milyon 904 bin 271 lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:57 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:57
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        Van'da 164 araç trafikten men edildi
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        Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde, bin 283 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.

        Denetimlerde, 799 araç ve sürücüye 1 milyon 904 bin 271 lira idari para cezası uygulandı.

        Alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün belgesine geçici olarak el koyan ekiplerin kontrollerinde, 164 araç trafikten men edildi.

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