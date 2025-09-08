Van'ın, güneşli gün bakımından 8.5 saat ile Türkiye'nin en verimli illerinden biri olduğunu belirten Aydıncıoğlu, "Türkiye'nin en verimli, en fazla güneş alan illerinden birisi de Van. Van'ı diğer şehirlerden önemli bir farkı var. Van'ın rakımı yüksek olduğu için paneller daha az ısınıyor. Yani normalde sahada 60-70 dereceye çıktığında paneller yeterince verimli olamıyor. Van'ın diğer şehirlerden ayıran özelliği bu. Dolayısıyla paneller Van'da daha az ısınıyor ve daha verimli oluyor. Bulunduğumuz bölgenin de şöyle bir avantajı var. Van Gölü'nden yansıyan güneşi de alabiliyor. Bunun da ekstradan bir artısı var" değerlendirmesinde bulundu.