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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Van Bronckhorst'tan Arda Kardeşler'e tepki! - Galatasaray Haberleri

        Van Bronckhorst'tan Arda Kardeşler'e tepki!

        Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maçın hakemi Arda Kardeşler'e kararlarından ötürü tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 21:01 Güncelleme: 28.10.2024 - 21:06
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        Van Bronckhorst'tan hakeme tepki!
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        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

        Maçın ilk dakikalarında Immobile, Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. İtalyan oyuncu, Davinson'un kendisine dirsek attığını öne sürdü.

        22. dakikada Davinson Sanchez'in Joao Mario'ya faulü sonrası siyah-beyazlılar kart bekledi ancak Arda Kardeşler, oyunun serbest vuruşla başlamasını istedi.

        30. dakikada Beşiktaş'ın etkili geldiği pozisyonda Rafa Silva, Davinson ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Van Bronckhorst, bu pozisyonda faul verilmemesinin ardından yedek kulübesindeki yerinden kalktı ve öfkeyle itirazda bulundu.

        Rafa Silva, uzun süre yerden kalkamadıktan sonra sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna döndü.

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