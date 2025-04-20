Valiz hırsızlığı yapan kişi oyuncu Ümit Gündeş çıktı

İstanbul Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir mağazanın önünde duran valiz, dükkanın önüne gelerek bir süre oturan şüpheli tarafından çalındı. Aynı şüpheli, aynı gün bölgedeki bir markete de giderek, raflardaki ürünleri ceplerine doldurduktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.

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Ümit Gündeş, 'Kuruluş Osman' adlı TV dizisinde rol aldıktan sonra uzun süre oyunculuk yapmadı.

Hırsızlık olaylarının artması üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yaptığı araştırmada, şüphelinin daha önce de bir marketten zeytin yağı çalma suçundan dolayı sabıka kaydı olan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Polis, hırsızlık mağduru olan mağaza ve market yetkilileri tarafından şikâyetçi olunmadığı için Gündeş herhangi bir işlem yapmadı.