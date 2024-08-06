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        Haberler Gündem Teyit Valilikten Boğaziçi Üniversitesi yurt binası ihalesine ilişkin açıklama

        Valilikten Boğaziçi Üniversitesi yurt binası ihalesine ilişkin açıklama

        İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi yurt binası ihalesi haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "Radikal İslamcıya ihale" başlığıyla yayınlanan haberlerde yer alan iddialara yönelik "Habere konu edilen terör örgütüne üyelik ve benzeri iddialar, 2002 yılından bu yana muhtelif zamanlarda ve çeşitli medya organlarında öne sürülmüş, firma yetkilileri de başvurdukları adli mercilerden defaatle tekzip yayınlama kararı aldırmıştır" denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:09 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:11
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        Valilikten Boğaziçi Üniversitesi yurt binası ihalesine ilişkin açıklama
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        İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs Yurt Binası ihalesiyle ilgili yayınlanan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bugün çeşitli medya kuruluşlarında "Radikal İslamcıya ihale" başlığıyla yayınlanan haberlerde yer alan iddialarla ilgili haberde adı geçen Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs Yurt Binası Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi ihalesi ilanının, 18 Ağustos 2022'de Resmi Gazete, Hürriyet Gazetesi ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin internet sayfasında yayınlandığı aktarıldı.

        Açıklamada, ihalenin talep eden tüm firmaların katılımına açık olarak düzenlendiği aktarılarak, "İhaleye yeterlilik şartlarını taşıyan 4 firma katılmıştır. 10 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00'te yapılan ihaleyi en düşük teklifi veren Çevre Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Bakırcı Yapı ve Gayrimenkul Tic. A.Ş. Ortak Girişimi kazanmış ve firmanın teklif dosyası incelemeye alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda yeterlilik kriterlerini sağlayan firma ile 16 Kasım 2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        İhaleye katılan firmalar ve tekliflerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, ihalenin verildiği söz konusu firmanın 158 milyon 200 bin lira, En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş & Metro Müh. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi'nin 179 milyon 234 bin lira, ATR Yapı Proje San. ve Tic. A.Ş. & Özsoy İnş. Tur. Tic. ve San. A.Ş. Ortak Girişimi'nin 182 milyon 982 bin lira, İntek Konut İnşaat A.Ş'nin 274 milyon lira teklif verdiği aktarıldı.

        İhale süreciyle başlayan ve inşaat çalışmalarının tamamlanmasına kadar geçen sürecin İstanbul Valiliği tarafından takip edildiği ve kamunun tüm haklarının korunduğu vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

        "Habere konu edilen terör örgütüne üyelik ve benzeri iddialar, 2002 yılından bu yana muhtelif zamanlarda ve çeşitli medya organlarında öne sürülmüş, firma yetkilileri de başvurdukları adli mercilerden defaatle tekzip yayınlama kararı aldırmıştır. Söz konusu haber ve yayınların, en iyimser ifadeyle iyi niyetli olmadığını müşahede etmekteyiz."

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        #istanbul valiliği
        #Boğaziçi Üniversitesi
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