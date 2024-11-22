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        Haberler Gündem Güncel Vali Çalgan, şehit Aybüke öğretmenin kabrini ziyaret etti | Son dakika haberleri

        Çorum Valisi Çalgan şehit Aybüke öğretmenin kabrini ziyaret etti

        Çorum Valisi Ali Çalgan, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Osmancık ilçesindeki kabrini ziyaret ederek, dua etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 18:13 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:15
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        Vali Çalgan, şehit Aybüke öğretmenin kabrini ziyaret etti
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        Çorum Valisi Ali Çalgan, cuma namazı sonrası Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Osmancık ilçesindeki kabrini ziyaret ederek, dua etti.

        İlçe Müftülüğünce Kur'an okunması ve dua edilmesinin ardından Çalgan, protokol üyeleri ve Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü izcileri, şehit öğretmenin kabrine karanfil bıraktı. Çalgan, gazetecilere, şehit öğretmenin her zaman güzel hatırlanacağını söyledi.

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        Öğretmenler Günü vesilesiyle çeşitli etkinliklerde bulunulduğunu belirten Çalgan, şunları belirtti:

        "Milli Eğitim Müdürlüğü ve biz, Aybüke hocanın kabrine gidip dua etmezsek Öğretmenler Günü'nü eksik kutlamış oluruz diye düşündük ve buraya geldik. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum, Allah mekanlarını cennet eylesin. Onu hepimiz sevecen, sempatik, güler yüzüyle hatırlayacağız. Şehadete gittiği günden itibaren artık ne anne babasının kızı ne Osmancık'ın çocuğu ne Çorum'un evladı. Hepimizin evladı oldu. Sevgiyle, rahmetle yad ediyoruz. Güzel hatırlayacağız Aybüke hocamızı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

        Programa Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Cıplak da katıldı.

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