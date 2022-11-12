Valerien Ismael'e sürpriz talip

Beşiktaş'ta görevine son verilen Valerien Ismael'e İngiltere'den talip olduğu iddia ediliyor.

Teknik direktörlerini Southampton'a kaptıran Luton Town'ın teknik direktör arayışında olduğu iddia edildi. Adaylar arasında ön plana çıkan isim ise Valerien Ismael.

Luton Town, İngiltere Championship'de bu sezon 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başında 18 maça çıkarken 1.72 puan ortalaması tutturmuştu.