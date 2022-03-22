Beşiktaş'ta teknik direktör konusundaki kritik zirvenin ikincisi bugün gerçekleştirildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin katıldığı toplantıda, sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın her konuda anlaşmaya vardığı Valerien Ismael ile İbrahim Üzülmez isimleri masaya yatırıldı.

Kritik toplantıda Fransız hocaya yönetimdeki isimler de sıcak bakarken gelişmelerin ardından gözler resmi imzaya çevrildi. 1+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşılan Ismael'in imzayı atıp İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ÖNDER KARAVELİ DE TEKNİK HEYETTE OLACAK

Öte yandan Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin de geleceği belli oldu. Karaveli'nin de sezon sonuna kadar Ismael'in ekibinde yer alacağı öğrenildi.