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        Haberler Müzik Valentina Lisitsa: Türkiye'de insanlar beni tanıyor

        Valentina Lisitsa: Türkiye'de insanlar beni tanıyor

        Rachmaninoff'un Kraliçesi adıyla tanınan piyanist Valentina Lisitsa, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Türklerin çok sıcakkanlı ve coşkulu olduğunu ifade eden Lisitsa; "Burada insanlar beni tanıyor ve takip ediyor. Böylesine coşkulu bir kalabalığın önünde performans yapmak harika" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 14:57 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:58
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        • 1

          İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Ukrayna asıllı ABD'li piyanist Valentina Lisitsa, samimi açıklamalarda bulundu. En son 2021'de Türkiye'de konser vermeyi planladığını fakat Covid-19'den ötürü organizasyonun iptal edildiğini belirten Lisitsa, uzun bir aranın ardından burada hayranlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

          Valentina Lisitsa, Türklerin çok sıcakkanlı ve coşkulu olduğunu, sadece konser salonunda değil, sokakta dolaşırken bile bazı öğrencilerin yanına gelerek konserden habersiz olmalarına karşın kendisini tanıdığını ve fotoğrafını çektiğini anlatarak, "Burada insanlar beni tanıyor ve takip ediyor. Böylesine coşkulu bir kalabalığın önünde performans yapmak harika" dedi.

        • 2

          "SAVAŞ BÖLGELERİNDE ÇOK KONSER VERDİM"

          Valentina Lisitsa, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani dramların müziğini etkilediğini söyleyerek, "Savaş bölgelerinde çok konser verdim. Oraya geldiğimde izleyiciler, çok farklı duygular yaşıyor. Müzik o insanlar için bir eğlence değil, bir oksijen gibi. Sadece savaş halinde değil, her zaman içimizde bir gerginlik yaşıyoruz. Bu zorlu zamanlarda müzik, insanları bir araya getirme görevi görmeli. 'Dünyanın bittiği yerde müzik başlar' diye bir söz var. Bu çok doğru. Çünkü müzik, ruhtan ruha bir iletişimdir. İnsanlık olarak iletişim sağlamamız çok önemli, çünkü sıradan iletişim yolları tahrip olmuş durumda" diye konuştu.

          Konser verdiği savaş bölgeleri arasında Ukrayna'nın da yer aldığını kaydeden Valentina Lisitsa, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rusya ile çatışmaların başladığı 2015'te sığınaklarda ustalık dersi verdiğini aktardı.

        • 3

          "İYİ BİR MÜZİSYEN OLMAK, SEYİRCİYİ DAHA İYİ DÜNYAYA TAŞIMAKTIR"

          Valentina Lisitsa, yakın zamanda gerçekleştirdiği müzik projelerine de değinerek, şunları kaydetti: Geçen yıl Sergei Rachmaninoff'un 150'inci doğum yılı dolayısıyla 'Rachmaninoff Terapisi' adı altında bir program başlattım. Bu kapsamda ünlü bestekarın 24 prelütünü aralıksız çaldım. Rachmaninoff bu çalışmaları 100 küsur yıl önce, tüm dünyada medeniyetlerin yıkılma aşamasında olduğu bir dönemde, Birinci Dünya Savaşı yıllarında yazmış. Ben yıllar sonra bu müziği yeniden seslendirdim ve 100'ün üzerinde yardım amaçlı konser düzenledim. Beni çağıran her yere gittim.

          İnsanların Rachmaninoff'un müziğini dinlediğinde ağladığını söyleyen Valentina Lisitsa; "Hep beraber ağladık. Müziğin böyle bir sihri var. Mesela geçen sene Lübnan Beyrut'ta bir festivale davet edildim. Festivalin ardından bir hastanede kanser hastası çocuklar için çalmamı rica ettiler. 'Küçük bir piyano var. 10 dakika da olsa piyano çalar mısın? Daha önce hiç piyano dinlemediler.' dediler. Etrafta çok fazla acı vardı. Aileler ve çocuklar stresliydi. Yüzlerinde yaşam ve ölüm vardı. 'Tabii' dedim. Orada da Rachmaninoff'un prelütlerini çaldım. Piyano duvara dönük olduğu için seyircilere arkam dönük çalmak durumundaydım. Doktorlar çok şaşırdı çünkü bütün ağlamalar, koşturmalar bitti. Her şey durdu. O anın videosunu çekmişler. Eğer onu görmesem, müziğin bunu yaptığına inanmazdım. Bu benim için yıllar boyunca verdiğim emeklerin en büyük ödülü gibiydi. Benim için iyi bir müzisyen olmak, insanlara piyanoyu çok hızlı çalıyorsun dedirtmek değildir. Seyirciyi daha iyi bir dünyaya taşımaktır" dedi.

        • 4

          "İLK FIRSATTA FİLİSTİN'DE KONSER VERMEK İSTERİM"

          İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösteren Valentina Lisitsa; "Daha önce İsrail'de konser verdim ve çok eğlenceli geçti. Aynı zamanda Ramallah'ta bir konservatuvardan çağrıldım ustalık dersi vermek için. Bu yılın ilkbaharında düzenleyecektik, fakat geçen yıl başlayan savaştan ötürü sınırı geçemeyeceğimi söylediler. İlk fırsatta orada konser vermek isterim. Bölgedeki çocuklarla ailelerinin zarar görmesi çok feci bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

          Lisitsa, Ukrayna'da Rusya ile devam eden savaştan ötürü de üzüntüsünü dile getirerek, "Ben Ukrayna'da doğdum. Maalesef orada kardeş kardeşle anlamsızca savaşıyor ve bu şiddet sarmalı sürüyor. Umuyorum müzik ve sanatla orada yaşananları durdurabiliriz" diye konuştu.

          1973'te Kiev'de dünyaya gelen Valentina Lisitsa, 2012'de YouTube kanalındaki bir performansının 50 milyonun üzerinde izlenmesinin ardından dünyaca tanındı.

          Konserlerinde Sergei Rachmaninoff ve Charles Ives gibi bestecilerin eserlerini seslendiren Lisitsa, çok sayıda ülkede büyük övgü alan performanslara imza attı.

          Fotoğraflar: AA

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