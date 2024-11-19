Valencia Film Festivali’nde En İyi Film ‘Faruk’

74. Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştiren ve katıldığı birçok festivalden ödüllerle dönen Aslı Özge’nin yazıp yönettiği son filmi ‘Faruk’ festival yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İspanya'nın en saygın film festivallerinden biri olan 39. Valencia Film Festivali’nde yarışan film En İyi Film, En İyi Senaryo ve Dağıtım ödüllerini kazandı.

REKLAM advertisement1 Başkanlığını Fransa’nın önemli yapımcılarından Agat Film’in kurucularından Marie Balducchi’nin yaptığı jüri, ‘Faruk’a verilen ödüllerin gerekçesini şöyle açıkladı: “Hem derinlemesine kişisel hem de evrensel bir yankı uyandıran bir film bulmak nadir bir durumdur. Oy birliğiyle aldığımız bu kararla, belgesel ve kurmaca arasındaki sınırları bulanıklaştıran olağanüstü bir çalışmayı alkışlıyoruz. Hikaye anlatım araçlarına hakimiyetiyle, yönetmen duyguları uyandırma ve hikayesini derinlemesine yansıtma konusundaki ustalığını gözler önüne seriyor. Bu film, unutulmaz bir adamın sıra dışı ruhunu kutlarken bizlere hayatlarımıza ayna tutuyor. Onun sessiz direnci, kendi yaşam koşullarını aşarak hepimizde kalıcı bir iz bırakıyor.”

Aslı Özge-Emre Erkmen Beşinci filmi ‘Faruk’ ile başarılı bir çıkış yaptığı ilk filmi ‘Köprüdekiler’in izinden giden Özge, gerçek mekânlarda çekilen, gerçek karakterlerden ve olaylardan esinlenen yeni filminde, sadece kentsel dönüşümün etkilerini değil, aynı zamanda bir baba-kız ilişkisinin karmaşıklıklarını da göstererek, İstanbul kalabalığının içinde ayakta kalmaya çalışan yaşlı bir adamın hayatına benzersiz ve samimi bir bakış sunuyor.

Türkiye-Almanya-Fransa ortak yapımı olan filmin yapımcılığını EEE Films, FC Istanbul, Parallel 45 ve The Post Republic üstleniyor. Faruk Özge, Fikret Özge, Derya Erkenci, Gönül Gezer, Alibey Güner, Nurdan Çakmak, Begüm Güzeldoğu ve Semih Arslanoğlu’nun rol aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Emre Erkmen yapıyor. ‘Faruk’ MUBI’de sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor!