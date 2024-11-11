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        Haberler Spor Voleybol Vakıfbank, Porto'ya konuk oluyor - Voleybol Haberleri

        Vakıfbank, Porto'ya konuk oluyor

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Portekiz'in Porto ekibiyle karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 10:49 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:49
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        Vakıfbank, Porto'ya konuk oluyor!
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        CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yarın Portekiz ekibi Porto'ya konuk olacak.

        Dragao Arena'daki müsabaka saat TSİ 23.30'da başlayacak. Müsabakayı Almanya Voleybol Federasyonundan Jörg Kellenberger ile Macaristan Voleybol Federasyonundan Gyula Tillmann yönetecek.

        VakıfBank, gruptaki ilk maçında Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-1 yendi.

        Porto ise ilk müsabakasında İtalyan ekibi Numia Vero Volley'e 3-0 mağlup oldu.

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