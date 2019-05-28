30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre VakıfBank’ın 65’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs'ta (dün) gerçekleştirildi.
Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Abdi Serdar Üstünsalih, sonrasında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında VakıfBank Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 28 yıldır bankanın her kademesinde görev üstlendiğini belirtti.
Mesleğe ilk adımını attığı VakıfBank'ta genel müdürlük görevine seçilmekten onur duyduğunu ifade eden Üstünsalih, şunları kaydetti:
"Devraldığımız hizmet bayrağını, 20 bin çalışma arkadaşımla birlikte daha ileri taşımak için yılmadan, yorulmadan ve usanmadan çaba göstermeye devam edeceğiz. Büyük VakıfBank ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Yeni dönemde temel şiarımız, ülkemiz için var gücümüzle çalışmak ve bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz milletimize hizmet vermektir. Bu onurlu vazifeyi yerine getirebilmek için büyük VakıfBank ailesinin her bireyi görev ve unvan fark etmeksizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve gayretle çalışmaya devam edecektir."
Abdi Serdar Üstünsalih, sadece VakıfBank olarak değil, bağlı ortaklıklarıyla da çağdaş finansal hizmet anlayışını sürdüreceklerini belirtti.
Nitelikli insan kaynağı, sağlam sermaye yapısı, modern bilgi teknolojileri gücüyle tüm paydaşların yanındaki güç olmaya devam edeceklerini vurgulayan Üstünsalih, "Bugünün ve yarının bankacılığına yön veren politikalarımızla, sosyal sorumluluklarının farkında olan kurum anlayışımızla her anlamda üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Bu vesileyle bugüne kadar bankamıza emeği geçmiş tüm büyüklerimize yürekten teşekkür ediyor, Olağan genel kurulumuz sonrası oluşan yeni yönetim kurulumuzun ülkemiz, milletimiz ve bankamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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