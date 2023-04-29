Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Voleybol

VakıfBank'ın rakibi Fenerbahçe Opet oldu!

Fenerbahçe Opet, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti ve finalde VakıfBank'ın rakibi oldu

Giriş: 29.04.2023 - 22:50 | Güncelleme: ABONE OL
VakıfBank'ın rakibi Fenerbahçe Opet oldu!
AA

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Opet, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.

VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki final mücadelesi yarın saat 16.00'da oynanacak.

Geçen sezon yine finalde karşılaşan iki ekipten VakıfBank rakibini 3-2 yenerek kupaya uzanmıştı.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Dicle Nur Babat, Kingdon, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Cristina (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Buse Ünal, Vuchkova, Meliha Diken)

Setler: 25-22, 20-25, 24-26, 25-21, 10-15

Süre: 128 dakika (26, 27, 31, 28, 16)

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakan Akar'dan Habertürk'e açıklamalar
Bakan Akar'dan Habertürk'e açıklamalar
2023 MSB personel alımı ne zaman?
2023 MSB personel alımı ne zaman?
Ankara Pursaklar'da cinayet
Ankara Pursaklar'da cinayet
Araç dereye uçtu! 4 kişi can verdi
Araç dereye uçtu! 4 kişi can verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.