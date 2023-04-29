Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Opet, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.

VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki final mücadelesi yarın saat 16.00'da oynanacak.

Geçen sezon yine finalde karşılaşan iki ekipten VakıfBank rakibini 3-2 yenerek kupaya uzanmıştı.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Dicle Nur Babat, Kingdon, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Cristina (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Buse Ünal, Vuchkova, Meliha Diken)

Setler: 25-22, 20-25, 24-26, 25-21, 10-15

Süre: 128 dakika (26, 27, 31, 28, 16)