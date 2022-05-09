Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Meliha İsmailoğlu (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal, Tutku Burcu Yüzgenç)

VakıfBank: Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Ogbogu, Meryem Boz)

Setler: 25-23, 25-19, 19-25, 14-25, 14-16

Süre: 119 dakika (27, 23, 26, 21, 22)