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Haberler Voleybol VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!

VakıfBank: 3 - LKS Commercecon: 0 | MAÇ SONUCU

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde LKS Commercecon'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

Giriş: 01.03.2023 - 22:18 | Güncelleme: ABONE OL
VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
AA / HABERTURK.COM

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında VakıfBank, sahasında Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İlk maçı da set vermeden kazanan VakıfBank, çeyrek finalde İtalyan ekibi Vero Volley'in rakibi oldu.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Tibor Halasz (Macaristan), Benone Visan (Romanya)

VakıfBank: Buket Gülübay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Cansu Özbay, Kübra Akman, Carutasu, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)

LKS Commercecon: Witkowska, Diouf, Gorecka, Gryka, Ratzke, Scuka (Maj-Erwardt, Drabek, Hryshchuk, Gajer, Piasecka)

Setler: 25-23, 28-26, 25-23

Süre: 91 dakika (29, 36, 26)

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