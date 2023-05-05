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Vakıf Katılım'dan Togg T10X'e özel finansman desteği

Vakıf Katılım, Togg T10X satın almak isteyen müşterilerine özel finansman desteği paketini açıkladı. Buna göre, Vakıf Katılım müşterileri, finansman desteği paketinden yüzde 0,99 kâr payı oranıyla faydalanabilecek

Giriş: 05.05.2023 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
Vakıf Katılım'dan Togg'a özel finansman desteği
HABERTURK.COM

Vakıf Katılım, yerli elektrikli otomobil markası Togg’un T10X modelini satın almak isteyen müşterileri için özel finansman desteği paketi hazırladı.

Yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım’ın özel finansman desteği yüzde 0,99 kâr payı oranıyla sunulacak.

Çekiliş sonucu Togg T10X’i satın almaya hak kazanan müşteriler, Togg uygulaması Trumore üzerinden siparişlerinin hazırlandığını öğrenmelerini takiben Vakıf Katılım şubeleri üzerinden 36 ay vade ile finansman kullanabilecekler.

Vakıf Katılım müşterileri ayrıca, çok yakında şubeye gitmelerine gerek kalmadan dijital ortamda finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Türkiye’nin kalkınması için birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket etmek gerektiğinin altını çizen Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, "Vakıf Katılım olarak vatandaşlarımızın Togg T10X modeline en uygun finansal koşullarda sahip olabilmeleri için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ettik. 29 Ekim 2022’de banttan inen ilk akıllı cihazın hemen ardından verdiğimiz söz üzerine yüzde 0,99 kâr payı oranı ile çok özel bir finansman imkanı hazırladık. Finansman paketimizle Togg T10X modelini satın almak isteyen vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı ve avantajı sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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