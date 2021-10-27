Vahşi cinayet! Kız arkadaşının boğazını kesti!

Olay, saat 06.00 sıralarında bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin´i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin´in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı´nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı´nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.