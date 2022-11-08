Vahşet! Yeni doğmuş bebek 5'inci kattan atıldı

İHA'nın haberine göre olay, Alanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar bir apartmanın girişinde yeni doğan bebeğe ait poşete içerisinde cansız beden buldu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartman girişinde poşet içerisinde yeni doğan kız çocuğuna ait cansız beden bulundu. Gürcistan uyruklu anne ve kızı gözaltına alındı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri cansız bedenin yeni doğan kız çocuğuna ait olduğu belirledi.

Jandarma ekipleri ismi öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı. Gözaltına alınan anne ve kızının rahat tavırları ise dikkat çekti.

Yapılan incelemelerin ardından yeni doğan bebeğe ait cansız beden otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından bebeğin apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden atıldığı değerlendiriliyor.