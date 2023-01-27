Daha 2 yaşındaydı! Ön otopsi raporu: Darp ve sigara yanığı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki, Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta dün saat 20.00 sıralarında tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler polisi aradı.
HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde evde 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç bebeğin hareketsiz yattığını gördü. Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
ŞÜPHELİ ÖLÜM İÇİN DETAYLI ÇALIŞMA
Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, bebeğin şüpheli ölümü üzerine detaylı inceleme yaptı.
2 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI
Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeşi ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
EVE ÇOCUKLARIYLA MİSAFİR OLARAK GELMİŞ
Daha önce yaptığı iki evlilikten dünyaya getirdiği 3 çocuğun annesi Güler K.'nin (27) eve misafir olarak geldiği tespit edildi.
ANNESİ APARTTA YAKALANDI
AA'da yer alan habere göre evde bulunamayan ve aranan küçük çocuğun annesi, polis ekiplerince gece saatlerinde saklandığı apartta gözaltına alındı.
SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI
İfade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli anne, çocuğunun ölümüne ilişkin soruları cevapsız bıraktı.
2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Polisin, soruşturma kapsamında şüpheli kadının 2 arkadaşını arıyor.
ÖN OTOPSİDE VÜCUTTA DARP İZİ VE SİGARA YANIĞI
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan ön otopside çocuğun vücudunda sigara yanıkları ve darp izine rastlandı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla çocuktan alınan örnekler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.