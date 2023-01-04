Vahşet kurbanı Mutlu Menekşe'nin kızı Habertürk'e konuştu

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Mutlu Menekşe, bir süre önce Necati̇ A. i̇le bi̇rli̇kte yaşamaya başlamıştı. 48 yaşındaki̇ kadının cansız bedeni̇, cuma günü metruk bi̇r bi̇nanın gi̇ri̇şi̇nde toprağa gömülmüş halde bulundu. Kati̇l zanlısı olarak bi̇rli̇kte yaşadığı Necati A. yakalanıp tutuklandı.

Necati A.'nın sabıka dosyası kabarıktı. İlk eşi̇ni̇ 1984 yılında bıçaklayarak, i̇ki̇nci̇ eşi̇ni̇ 2003 yılında ütüyle yakarak öldürmüştü. 2 yıl önce Kovi̇d-19 tedbi̇rleri̇ nedeni̇yle cezaevi̇nden şartlı tahli̇ye edi̇lmi̇şti̇. "ANNEM ARIYOR SANDIM, POLİS ÖLÜM HABERİ İÇİN ARAMIŞ" Annesi Mutlu Menekşe'nin ölüm haberini polisten öğrenen Gaye Yıldız, büyük bir acı yaşadı. Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Yıldız, annesinin ölüm haberini iş dolayısıyla gittiği şehir dışında aldığını söyledi.

Yıldız, "Annem beni arardı, benim annemin telefonu elinden alındı ben bunu biliyorum. Ben annemi defalarca aradım, sürekli 'aradığınız kişiye ulaşılmıyor' mesajıyla karşılaştım. Olay günü telefonum çaldı. Manisa alan kodunu görünce annemin aradığını düşünerek sevindim. Ama arayan kişi polisti. 'Bunlar kolay söylenmiyor ama başınız sağolsun' dedi. İnanamadım. Adli Tıp'ta olduğunu ve birlikte yaşadığı adamın yanında ölü bulunduğunu söylediler" dedi.

"ANNEM İŞKENCE GÖRMÜŞ" Haberi alır almaz uçakla İzmir'e geldiğini ve Adli Tıp'ta annesinin cansız bedenini gördüğünü anlatan Gaye Yıldız, annesinin işkenceye maruz kaldığını öne sürdü.

Yıldız, "Saçları yoktu, alnının sol tarafında morluk vardı. Annemin her yeri bıçak yarası, öyle normal bıçak değil yani büyük bir bıçak. Bacaklarında da, iki ayağının altında, belinde, sırtında kesikler var. Omzunun altında yanık izi var, bel kısmında ciddi yanık izi vardı. Kollarında, bacaklarında morluklar vardı. Çok şiddet görmüş. Tek diyebildiğim 'Bir insan bu şekilde ölecek kadar ne hak etti?' Ben annemi öldürdükten sonra da gömdüğüne de inanmıyorum. Benim annemi diri diri gömdü" diye konuştu. "İKİ KADINI KATLETMİŞ, NASIL KOVİD İZNİ VERİLİYOR?" Genç kız, annesi̇ni̇ öldürmekle suçlanan Necati A.'nın i̇ki̇ kadını öldürüp cezaevi̇nden çıkmasına da tepki gösterdi.

Gaye Yıldız, "Bir insanın, bir canlının hayatı bu kadar ucuz mu? Bu bir cani, bu adam hırsızlık yapmadı, bu adam kazayla birini öldürmedi, bu adam 2 kadını katletmiş, sen buna nasıl kovid izni veriyorsun? Annemden bana kalan tek şey annemin bir avuç toprağı ve bir parça kefeni. Annem geri gelmeyecek ama ben adalet istiyorum. Annem rahat uyusun istiyorum. Bir daha kadın cinayeti yaşanmasın, bir evlat daha bu acıyı yaşamasın" dedi.