Vahşet kurbanı Elif'in oğlu aranıyor
Konya'da eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından öldürülen, 4 çocuk annesi 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ın oğlu 13 yaşındaki S.D.A. kayıp olarak aranıyor
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 10 Eylül 2024'te gerçekleşen dehşet verici olayda, 4 çocuk annesi 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan, kavgalı olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırdığı eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından çalıştığı masaj salonunda katledildi.
DHA'da yer alan habere göre Arslan'ın 13 yaşındaki oğlu S.D.A., annesinin öldürülmesinin ardından Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.
YURDA GERİ DÖNMEDİ
22 Kasım cuma günü okuldan çıktıktan sonra S.D.A. yurda geri dönmedi. Bunun üzerine yetkililer, polise kayıp başvurusunda bulundu.Elif Ceren Arslan
KÜÇÜK ÇOCUKTAN BİR İZ YOK
İhbar üzerine harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada S.D.A.'nın Konya’da olmadığını belirledi.
ANNESİNİN YAKINLARINA GİTMİŞ OLABİLİR
Ekiplerin, 13 yaşındaki S.D.A.'nın, annesinin yakınlarının yanına gitmiş olabileceği üzerinde durduğu öğrenildi.