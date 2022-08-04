Vaduz Konyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl Başakşehir ile birlikte UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor, deplasmanda avantaj arıyor. Peki, merakla beklenen Vaduz Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?