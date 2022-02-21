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Vadide gezerken tesadüfen buldular... 1800 yıllık! - Haberler

Vadide Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar tespit edildi

Elazığ'ın Ağın ilçesindeki yörede yaşayanlar, yürüyüş yaptığı sırada Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar buldu

21.02.2022 - 12:24 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Elazığ'ın Ağın ilçesinin Balkayası köyü yakınlarındaki bir vadide Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar tespit edildi.

     

  • AA'nın haberine göre yörede yaşayanlar, köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve gezinti yaparken farklı oluşumlara rastladıkları vadinin tarihi öneme sahip olacağını düşünerek, Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Harput Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ile irtibata geçti.

  • Bölgede araştırma yapan Aytaç, bugüne kadar literatürde yer almayan vadinin Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar barındırdığını belirledi.

  • Aytaç doğudan batıya doğru yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki vadide ayrıca erken Hristiyanlık döneminde sıkça kullanılan, katakomb adı verilen çoğunlukla ölülerin gömülmesine hizmet eden, Hristiyanların gizli ibadet de yaptığı yapılar ile kaya zemine oyulmuş tahıl depoları gibi farklı buluntuları da tespit etti.

  • "KAYNAKLARA GEÇMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

    Prof. Dr. Aytaç, Fırat Nehri'nin de yer aldığı bölgenin Yontma Taş Devrinden itibaren tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliğini yaptığını, Keban Barajı kurtarma kazıları kapsamında yürütülen arkeolojik çalışmalarda geçmişi MÖ 6 binlere uzanan yerleşime ait izlerin ortaya çıkarıldığını söyledi.

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